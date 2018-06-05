Duraklara gelişigüzel asılan afişler temizlendi

Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, yaklaşan seçimler nedeniyle özellikle siyasi partilere çağrıda bulunarak, görüntü kirliliğin önüne geçilmesi için bu konuda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Manisa genelinde vatandaşların huzuru için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile birlikte şehir merkezinde görüntü kirliliği oluşturan afiş ve pankartları topladı. Çalışma kapsamında, yasak olmasına rağmen otobüs durakları ve trafolara resmi veya özel kurum ya da şahıslar tarafından asılan afiş ve pankartlar temizlendi. Bu alanları reklam panosu gibi kullanan özel firma ve şahıslara Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Yaklaşan 24 Haziran seçimleri dolayısıyla siyasi partilere de çağrıda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, “Büyükşehir zabıtası olarak görüntü kirliliği oluşturacak durumlara izin vermiyoruz. Bu durum vatandaşlarımızın da şikayet ettiği hususların başında geliyor. Yaklaşan seçimler dolayısıyla siyasi partilerimizden de afiş asılması yasak olan otobüs durakları ve trafolara afiş asmamaları hususunda hasiyet göstermelerini bekliyoruz” diye konuştu.