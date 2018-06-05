Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 15:20

Duraklara gelişigüzel asılan afişler temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleriyle birlikte şehir merkezinde otobüs durakları ve trafolara gelişigüzel bir şekilde asılan afiş ve pankartları temizledi.

Duraklara gelişigüzel asılan afişler temizlendi

05 Haziran 2018 15:20

Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, yaklaşan seçimler nedeniyle özellikle siyasi partilere çağrıda bulunarak, görüntü kirliliğin önüne geçilmesi için bu konuda hassasiyet gösterilmesini istedi.


Manisa genelinde vatandaşların huzuru için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile birlikte şehir merkezinde görüntü kirliliği oluşturan afiş ve pankartları topladı. Çalışma kapsamında, yasak olmasına rağmen otobüs durakları ve trafolara resmi veya özel kurum ya da şahıslar tarafından asılan afiş ve pankartlar temizlendi. Bu alanları reklam panosu gibi kullanan özel firma ve şahıslara Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.


Yaklaşan 24 Haziran seçimleri dolayısıyla siyasi partilere de çağrıda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, “Büyükşehir zabıtası olarak görüntü kirliliği oluşturacak durumlara izin vermiyoruz. Bu durum vatandaşlarımızın da şikayet ettiği hususların başında geliyor. Yaklaşan seçimler dolayısıyla siyasi partilerimizden de afiş asılması yasak olan otobüs durakları ve trafolara afiş asmamaları hususunda hasiyet göstermelerini bekliyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç