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21 Kasım 2017 15:03

Duyarlı komşu hırsızlık şüphelisini patates atarak kovaladı

Manisa’da özel bir sürücü kursunun camına taş atarak içeri girmeye çalışan hırsızlık şüphelisini fark eden duyarlı komşu, balkondan aşağıdaki şüpheliye patates atarak kovaladı.

Duyarlı komşu hırsızlık şüphelisini patates atarak kovaladı

21 Kasım 2017 15:03

Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen hırsızlık şüphelisi cadde üzerindeki özel bir sürücü kursu etrafında keşif yaptı. İçerideki malzemelere bakan şüpheli daha sonra eline taş alarak cama attı. İlk denemede camı kıramayan şüpheli daha sonra yeniden cama büyük bir taş atarak kırmaya çalıştı. Dışarıdan gürültülerin geldiğini fark eden bir komşu ise balkona çıkarak duruma baktı. Balkondan şüphelinin cama taş attığını gören komşu, önce hırsıza bağırdı daha sonra balkonda bulunan patateslerden bir tanesini şüpheliye fırlattı. Hırsızlık şüphelisi bağırışların ardından kaçmaya çalıştığı esnada duyarlı komşu tarafından atılan patates sırtına isabet etti. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, olayı gören komşular hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Yaşanan olay ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Güvenlik kameralarından yola çıkan Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler her yerde şüpheliyi arıyor.




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