Duyarlı polisten çocuklara bayram harçlığı

Manisa'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında kendisinden harçlık isteyen çocukları kırmayan polis memuru, çocuklara bayram harçlığı verdi. Duyarlı polis memuru çevredekilerin takdirini topladı.

Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen çelenk sunumu töreni sonrasında ilginç anlar yaşandı. Törenin hemen arkasındaki alanda top oynayan çocuklar, tören sonrası bir polis memurunun yanına gelerek sarıldı. Gruptaki bir çocuğun harçlık istemesi üzerine Yunusemre ilçesi Barbaros Karakolu'nda Komiser Yardımcısı olan Volkan Yaşar cüzdanına sarıldı. Çocuklardan 'paylaşacağız' sözünü alan Yaşar, çocuklara bayram harçlığı verdi. Çocukların harçlık talebini yerine getiren duyarlı polis memuru, çevredekilerin de takdirini topladı. Gittikleri markette parayı bozdurarak bölüşen çocuklar, polis memuru Yaşar'a teşekkür ettiler.