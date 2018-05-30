Duyarsız sürücü engelliyi hastanelik etti

Olay, Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüme engelli Yaşar Kılınç, akülü tekerlekli sandalyesiyle engelli rampasından kaldırıma çıkmak isterken, rampanın önünde park halinde bulunan 34 PE 3932 plakalı otomobile takıldı. Kaldırıma çıkmaya çalışan Yaşar Kılınç, tekerlekli sandalyesinin devrilmesi sonucu yaralandı. Yerde yatan engelli Yaşar Kılınç’ı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı Kılınç’ı yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulansla Manisa Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, engelli rampasını kapatan 34 PE 3932 plakalı otomobile cezai işlem uygularken araç, bölgeye çağrılan çekici vasıtasıyla çekildi.