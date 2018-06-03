Düzenli spor yaparak 34 kilo verdi

Yunusemre Belediyesi’nin vatandaşların hizmetine sunduğu hanımlar lokali ve meslek edindirme kursları, birçok vatandaşın takdirini kazanıyor. Hanımlar, lokaller sayesinde birçok branşta kurstan yararlanırken; yeni hobiler ediniyor. Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarından yararlanan 49 yaşındaki Mürüvvet Yiğit fitness, platess ve zumba yaparak 8 ayda 34 kilo verdi. Kursa başlamadan önce yaklaşık 120 kilo olduğunu belirten Yiğit, hanımlara da Yunusemre Belediyesi’nin açtığı kurslardan yararlanmaya davet etti.

Spora başlamadan önce 118 kilo olduğunu söyleyen Mürüvvet Yiğit, “8 aydır Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu’na geliyorum. Geldiğimde 118 kiloydum. Ayak, diz ve belimde rahatsızlıklarım vardı. Bu lokalde yaptığım fitness, platess ve zumba ile 84 kilo oldum. Kilo verdikten sonra özgüvenim arttı. Her yere yürüyerek gidebiliyorum. Bizlere böyle bir imkanı sunan Yunusemre Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bayanları düşünmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Ben bütün bayanların spor ile tanışmasını ve bu imkanlardan faydalanmasını isterim” dedi.

Hanım lokali ziyareti sırasında Mürüvvet Yiğit ile tanışan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de Yiğit’i azminden dolayı kutladı. Başkan Çerçi, ilçede hanım lokallerinin sayısını her geçen gün arttırdıklarını ifade ederek, “Hanım Lokalimizde birbirinden farklı birçok branşta binlerce vatandaşımıza kurslar veriyoruz. Hanım kardeşlerimiz ve çocuklarımız bu kurslardan faydalanıyor. Yaklaşık 30 branşta düzenlenen kurslardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız sayısı şu anda 11 olan hanım lokallerine gideceği gibi Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi sahibi olabilir” diye konuştu.