Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 19:24

Ebabil kuşu tarihi Kula evlerine sığındı

Manisa’nın Kula ilçesinde aşırı sıcaklardan etkilendiği düşünülen bir Ebabil kuşu restore edilerek turizme kazandırılan tarihi Beyler Evi’ne sığınırken, kuşu bulan görevli ise besleyip dinlendirdikten sonra tekrar doğaya saldı.

Ebabil kuşu tarihi Kula evlerine sığındı

03 Temmuz 2017 19:24


Manisa’nın Kula ilçesinde aşırı sıcaklardan etkilenen Ebabil kuşu Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi işbirliğinde restore edilerek turizme kazandırılan tarihi Beyler Evi’ne sığındı. Sabah saatlerinde ahşap davlumbaz üzerinde hareketsiz şekilde kuşu bulan Beyler Evi’nde görevli Ramazan Çetin, kuşun türünü anlayamayınca kuşlara merakı olan arkadaşı Restoratör Enes Nalsız’a haber verdi. Kuşa su veren Çetin ve Nalsız daha sonra Ebabil’i doğaya geri bıraktı. Ebabil’in nadir görülen bir kuş türü olduğunu söyleyen Nalsız, "Beyler Evi’nde Ramazan Bey’in ilginç bir kuş bulduğunu söylemesi üzerine gelip baktığımda bu kuşun Ebabil kuşu olduğunu gördüm. Ebabil kuşunun nadir görülen, yaklaşık 25 sene ömrü olup sadece üreme dönemlerinde yeryüzüne indiği bilinir. Bununla birlikte bir efsaneye göre de Ebabil’e dokunan birisinin şanslı ve bereketli bir yıl geçireceğine inanılmaktadır. Üreme döneminin dışında uyumak dahil hayatının tümünü havada geçiriyor. Aşırı sıcaklardan dolayı susuz kalan Ebabil kuşunu besleyip dinlendirdikten sonra ait olduğu yere doğaya saldık” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:35
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!