Ege İhracatçılar Derneği Manisa'da kuruldu

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) ile 100'den fazla proje ve etkinliğe imza atan ve son yapılan genel kurulda başkanlığa veda eden Ayberk Aloğlu, Manisa'nın ve ülkemizin ihracatına katkıda bulunmak için Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD)'ni kurdu. Kurulan derneğin genel merkezinin Manisa'da olacağını kaydeden Aloğlu dernekte üye sayısının sınırlı tutulacağı ve önümüzdeki günlerde kongrenin yapılacağını açıkladı.

EGEİD'in kurucusu olan Ayberk Aloğlu, “Yeni bir organizasyon. Ekibimizle istişarelerimiz sonucu ihracat konusunda gerek ilimizin ve gerekse ülkemizin ihtiyaçlarına binaen Ege İhracatçılar Derneği adı altında bir yapılanma düşündük. Kurum ile ilgili uzun süredir istediğimiz bir isim vardı ve bu kurumun bölgesel olup tüm bölgeyi kapsaması gerekiyordu. İsim konusunda ayrıca istediğimiz; faaliyet alanıyla da ülkenin menfaatleri doğrultusunda olması gerekiyordu. Buna cevap verecek en güzel ifade ihracattı. Hem ülkemizin içinde bulunduğu durum hem de kamu yararına düzenlenen faaliyetleri göz önünde bulundurduktan sonra Ege İhracatçılar Derneği'nin genel merkezini üretimin ve ihracatın Türkiye'deki ağabeyi olan şehrimiz Manisa'ya getirdik” dedi.

İlk kongreyi önümüzdeki günlerde gerçekleştireceklerini belirten Aloğlu, “Bunun yanında Marmara İhracatçılar Derneği ve Doğu Anadolu İhracatçılar Derneği'ni de yakın dostlarımıza bölgelerine almalarında yardımcı olduk. Üyelerimizi ihracat yapan üreticilerden ve yapmak isteyen gönüllülerden oluşturacağız. Üye sayımızı haksız rekabeti ve fiyat istikrarını korumak amaçlı sınırlı sayıda tutacağız. Ülkemizin de içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurursak kamu yararına yapılacak en güzel iş şu an ihracat. Biz bu işe Bismillah dedik başladık Allah yardımcımız olsun. Kurumları söylemler ya da isimler değil icraatların büyüteceğini iyi bilen bir ekibiz” diye konuştu.