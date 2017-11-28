Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 16:40

EGEFED faaliyetlerini ve kuruluş amacını anlattı

Ege 1946 Demokratlar Derneği Federasyonu (EGEFED) Genel Başkanı Cansın Tunçdirek ve yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i makamında ziyaret ederek kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini anlattı.

EGEFED faaliyetlerini ve kuruluş amacını anlattı

28 Kasım 2017 16:40


Federasyonun amacı ve faaliyetleri konusunda bilgi vermek, yönetim kurulu üyelerini tanıtmak için Vali Güvençer’i ziyarete geldiklerini belirten Tunçdirek, ”Türkiye’de yaygınlaşmayı hedefliyoruz. Biz Adnan Menderes Dernekler Federasyonu ile birlikte konfederasyon olma çalışmaları kapsamında kurulan bir federasyonuz. Sadece Ege’de bulunan illeri kapsayan bir federasyon değiliz. Ankara, Mardin, İstanbul, Diyarbakır, Ordu da dahil bu illerde kurulan dernekler bünyemizde olacak. Bu bağlamda Türkiye’de bir ilk olmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. EGEFED olarak tüm parti ve görüşlerin çıkış noktası olan 1946 ruhunu yeniden yorumlayarak ülkeye hizmet etmeyi amaçlıyoruz” dedi.


Vali Mustafa Hakan Güvençer nazik ziyaretleri nedeniyle EGEFED Genel Başkanı Cansın Tunçdirek ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
13
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç