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01 Mart 2018 13:04

Ege’nin en büyük içme suyu deposunun vana sistemi yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi’nin en büyük içme suyu deposu olan 15 bin tonluk Fidanlık İçme Suyu Deposu’nda eski vana sistemini kısa süre içerisinde yenileyerek Manisa merkezde ikamet eden vatandaşlara daha kesintisiz içme suyu sağladı.

Ege’nin en büyük içme suyu deposunun vana sistemi yenilendi

01 Mart 2018 13:04

Yürütülen özverili ve hızlı çalışma ile Manisa merkezde su kesintisi yaşanmasına da izin verilmedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde eski içme suyu sistemlerini yeniliyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde bulunan Fidanlık İçme Suyu Deposu’nun eski vana sistemi yenilendi. 15 bin tonluk kapasitesi ile Ege Bölgesi’nin en büyük içme suyu deposunda yapılan yenileme işinde, MASKİ ekipleri özverili çalışması ile Manisalıları susuz bırakmadı. 13 yıl önce yapılan vana sistemi kısa süre içerisinde yenisi ile değiştirildi.



“Manisa’yı daha yaşanılabilir bir kent olarak dizayn ediyoruz”


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Fidanlık İçme Suyu Deposu’nda yürüttükleri çalışma ile eskiyen sistemleri yenilediklerini belirterek, “İl genelinde bulunan içme suyu depolarımızda yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıllar önce yapılmış sistemler tabi ki ekonomik ömrünü tamamlıyor. Biz de kurum olarak Manisalıların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için modernizasyon çalışmalarımızda hız kesmiyoruz. Depomuz, 15 bin tonluk kapasitesi ile Ege Bölgesi’nin en büyük deposu konumunda bulunuyor. Ayrıca il merkezinin yarısından fazlasının su ihtiyacını bu depomuzdan karşılıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda hayata geçirdiğimiz çalışmalar ile Manisa’yı daha yaşanılabilir bir kent olarak inşa ediyoruz” dedi.




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