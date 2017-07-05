Ege’nin en büyük taş üretim tesisi tamamlanıyor

Yunusemre Belediyesi’nin Emlakdere Mahallesinde 7 Nisan’da temelini attığı, 14 bin metrekare üzerine kurulan dev taş üretim tesisi tamamlanmak üzere. Bölgede hummalı bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, merkezi kısa süre içerisinde faaliyete geçirmeyi planladıklarını söyledi. Başkan Çerçi açıklamasında, “Nisan ayı içerisinde dev bir yatırımın temelini atmıştık. 14 bin metrekare alan üzerinde büyük bir tesis kuruyoruz. Bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir yatırım. Kısa süre içerisinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Amacımız şehrimizde yaşayan vatandaşımıza en iyi hizmeti vermek” ifadelerini kullandı.