Ege’nin ilk Millet Bahçesi de Yunusemre’den

Süreyya Tabiat Parkı’nın bulunduğu alanda uygulanacak proje Ege Bölgesi’nde ilk olurken; alanda sosyal tesisler, düğün salonu, spor alanları, çocuk oyun parkları ve büyük bir otopark yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Millet Bahçesi projesini Yunusemre Belediyesi hayata geçiriyor. Ege Bölgesi’nde ilk olacak projeyle Süreyya Tabiat Parkı, Millet Bahçesi’ne dönüşecek. Parkta Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan, Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu ve teknik personel ile incelemede bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, uygulanacak proje hakkında bilgi verdi.

Tabiat Parkı Millet Bahçesi’ne dönüştürülecek

50 bin metrekareye yakın alan üzerinde hayata geçirilecek proje hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, "Halkın yıllarca Süreyya Parkı olarak bildiği ve potansiyeli ölçüsünde halkın faydalanamadığı bu alanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzden devraldık. Yaklaşık 50 bin metrekareyi bulan bu alanda Orman ve Şu İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün de desteğiyle rekreasyon çalışması yapacağız. Burasının doğal güzelliklerini koruyarak Millet Bahçesi haline getireceğiz. Ege Bölgesi’nin ilk Millet Bahçesi burası olacak. Belki de Türkiye’de ilk 3 arasında yer alacak. Sosyal tesis alanları, düğün salonları, yürüyüş yolları, spor, çocuk oyun, etkinlik alanları, otoparkları, halkımızın kullanacağı piknik alanları ile beraber çok güzel bir etkinlik ve yaşam merkezi olacak. Engellilere ait alanlar, özel çiçek ve bitkiler ile süslenmiş botanik bahçesi, çamlar, çınarlar ile insanlarımızın nefes alacağı, hafta içi ve hafta sonu pikniklerin yapılacağı ailece güzel vakit geçireceği bir yer haline getireceğiz. Projenin çalışmalarına başladık. İnşallah birkaç ay içerisinde projelerimiz bitecek. Burasını en geç 2019 Mart ayına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.