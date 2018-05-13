Eğitim-Bir-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı

Divana Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu Başkanı ve Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa AK Parti İl Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Şube Yönetimi, ilçe Temsilcileri, ilçe yönetimleri ve merkez ilçeler işyeri temsilcileri katıldı.

Genişletilmiş İl Divanının açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Türkiye’nin en büyük emek hareketi olarak; 24 Haziran’da milletin vereceği karara içerde ve dışarı da herkesin saygı göstermesini istiyoruz. 16 Nisan’da neye ‘Evet’ dediğimiz biliniyor; 24 Haziran’da kime ‘Evet’ diyeceğimizi de biz biliyoruz. Biz, Türkiye’nin istiklali, milletin istikbali, siyasetin ve ekonominin istikrarı için ter akıtanlara, milletle beraber yol alanlara, dünya mazlumları için yorulanlara ’görev sizin’ diyeceğiz” dedi.

“Zihinleri uyandıracak olan kesim eğitimcilerdir”

Eğitim-Bir-Sen’in kemiyeti değil keyfiyeti yüksek bir sendika olduğunu kaydeden Öner, "Sayımız kibrimizi değil, yükümüzü artırıyor, bunun bilincindeyiz. Emeğin ve ekmeğin değerini yükseltmenin mücadelesindeyiz. Sendikacılık anlayışımızı emek ve ekmek mücadelesiyle de sınırlı tutmuyor, toplumsal değerler boyutu ile de topyekûn bir hak ve adalet mücadelesi vermeyi hedefliyoruz. Çünkü toplumun entelektüel kapasitesi burası, zihinleri uyandıracak olan kesim burasıdır. Bunu bizim adımıza bir başkasının yapmasını bekleyemeyiz. Milletimize borcumuz olduğu için bunu yapmak zorundayız. Bizim derdimiz millet, yükümüz yeni bir medeniyettir” ifadelerini kullandı.

“Sendikacılığı diğerlerine göre değil, değerlerimize göre yapıyoruz”

“Sendikacılığımızda başımızı öne eğdirecek bir tane leke bile bulunmaz” diyen Öner, şunları söyledi: “Biz 28 Şubat’ta da Cumhuriyet mitinglerinde de Gezi eylemlerinde de 17-25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da da milletin ve millet iradesinin yanında olduk. 15 Temmuz’da, hesabi değil hasbi ve harbi davrandık. Maliyet hesabı yapmadık, işin seyri ne tarafa evrilir demedik, ‘hedef demokrasi ve millet iradesi’ ise kimden geldiğinin önemi yok; darbenin sonuna kadar karşısında, millet iradesinin sonuna kadar yanındayız dedik ve alanlara çıkan ilk örgütlü güç olduk.”

“Ülkemizin selameti için hep birlikte sorumluluk almalıyız”

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise yaptığı konuşmasında, “Eğitim-Bir-Sen camiasının Genişletilmiş İl Divan Toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Burada aynı duygu, hassasiyet ve gönül birlikteliği içinde olduğum bir topluluğun karşısında olmak benim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Ülkemiz, Milletimiz ve gönül coğrafyamız için en iyisini, en doğrusunu ve en güzelini yapmak için gece günüz demeden çalışmalı, hep birlikte sorumluluk almalıyız” dedi.

“En çok hassasiyet gösterdiğimiz alanlardan biride eğitimdir”

Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT komisyonu Başkanı ve Manisa Millet Vekili Uğur Aydemir ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Eğitimin paydaşı olan bir sivil toplum kuruluşunun İl Divanında bulunmanın mutluluğu içerisindeyim. Güçlü ve Büyük Türkiye için eğitime yapılan yatırımları ideallerimize yapılan yatırım olarak gördük. Hükümet olarak bütçemizden en büyük payı her dönemde eğitime ayırdık. En çok hassasiyet gösterdiğimiz alanlardan birinin eğitim olduğunu dile getirmek isterim. Kendi iktidarımız döneminde eğitimin ihtiyacı için ciddi kaynakların ayrıldığına şahitlik ettik. 2002 yılında Manisa’da derslik sayısı 7 bin 621 iken bu sayıyı 15 senede yüzde 65 artırarak 12 bin 599’a çıkardık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için atılan her adım bizim için önemlidir. Divanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”