Eğitim-Bir-Sen İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Manisa Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Biz emek merkezli bir sivil toplum örgütüyüz. Attığımız her adım eğitim çalışanlarının haklarının geliştirilmesi ve refahının yükseltilmesine dönüktür. Yetkili sendika olarak 4. Toplu sözleşme döneminde eğitim öğretim ve bilim hizmet kolunda 66 önemli kazanıma imza attık. Kazanımlarımıza sahip çıkmalı, değersizleştirmeye çalışanlara fırsat vermemeliyiz” dedi. Öner’in ardından konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum ise konuşmasında “Eğitim-Bir-Sen bu milletin geleceği ile ilgili idealleri olan bu ülkenin, bu milletin ve bu ümmetin yarınlarına dair hayalleri olan, projeleri olan ve bu projelerini de gerçekleştirecek güce, muhabbete ve samimiyete sahip olan, gücünü, enerjisini ve sinerjisini üyelerinden alan bu ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşudur” dedi.

"Bizler Mehmet Akif İnan ırmağının çağıltılarıyız"

İnsanı merkeze alarak ve insana dair her şeyi önceleyerek sendikal çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Olçum, “Eğitim-Bir-Sen olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar kendimize dünyevi tabular üretmedik bütün dünyevi tabuları kırarak, yıkarak ve yarına dair yeni şeyler söyleyerek, önce insan anlayışıyla ve insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır anlayışını içeren kültür ve medeniyetimizi referans alarak sendikacılık yaptık. Bizler Eğitim-Bir-Sen’liler olarak aynı devasa gövdenin gölgesinde birbirine kenetlenmiş elleriz. Bizler çağın insan ve devlet kurtaran şarkısını terennüm eden muhteşem bir koroyuz. Bizler yeryüzünün ete ve kemiğe bürünmüş aksiyoner ayetleri ve iyiliğin iş gören elleriyiz. Bizler Necip Fazıl’ın çilesini kuşanmış, Üstad Nuri Pakdil’in klas duruşunu sendikacılığa uyarlamış, Sezai Karakoç’un diriliş muştusunu gençliğe bir miras olarak bırakmak kaygısıyla yoğrulmuş ve yeri gelmiş bazen İsmet Özel’in ’Bir Yusuf Masalı’nda gömleği arkasından yırtılmış ve aynı düşünce ikliminin mütefekkiri, aksiyoneri, çağın soylu adamı dediğimiz Mehmet Akif İnan ırmağının çağıltılarıyız.” dedi.

4. Toplu sözleşme döneminde ilk teklifteki zam oranlarıyla, imza altına alınan zam oranları arasındaki farkın ortaya koyulan kararlılığı gösterdiğini vurgulayan Olçum, ”Eğitim-Bir-Sen, akademik hizmet sendikacılığı, göl kenarında nehir düşleyen aksiyoner duruş sendikacılığı, insan merkezli ve çözüm odaklı sendikacılığı noktasında çıtayı, bir çokları açısından ulaşılması imkansız bir noktaya çıkarmıştır. Eğitim-Bir-Sen olarak toplu sözleşmeye de, toplumsal sözleşmeye de ’Evet’ diyen bir sivil toplum örgütüyüz. 9 yıl boyunca aynı iktidarla masaya oturup yetkili sendika olarak tek bir kazanım elde edemeyen bazı sivil toplum örgütlerinin dördüncü toplu sözleşmede elde ettiğimiz kazanımlarımızı süreci sulandırarak gölgelemesine müsaade etmeyeceğiz. Kazanımlarımızı her yerde ve mekanda anlatmaya ve farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantıya Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadınlar Komisyon Üyeleri, Üniversite ve İlçe Yönetim Kurulları katıldı.