5 Temmuz 1993 gününün Türkiye’nin yakın tarihinin karanlık ve kanlı günlerinden biri olduğuna dikkat çeken Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Bizi var eden ortak iradeyi, ortak duygu, inanış, hayat ve hissiyatı bölmek isteyenler nezdinde teröre kurban verilenlerin kimliği asla önemli olmamıştır. Bu itibarla cinnet ve cinayet halinin katliam boyutuyla ölümü kışkırtmasından sevinen düşman odaklara inat, kardeşliğimizi pekiştirmeye, ülkemiz için dayanışmaya ve acılarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Akşam karanlığında köye gelen silahlı katil sürüsü, önce köyün dünya ile bağlantısını kesmiş, ardından cami cemaatini dışarı çıkarmış, her şeyden habersiz ve savunmasız masum köylüleri evlerinden alarak meydana toplamış; çocuk, kadın, yaşlı, bebek demeden 33 kişiyi kurşuna dizmiş, daha sonra köyü ateşe vererek 214 ev, okul ve camiyi yakmıştır. Tunceli-Erzincan arasında sınırda, tarihi, kültürel derinliğiyle özel yeri olan Başbağlar Köyü bilerek seçilmiş, Türkiye’ye kanlı, kirli bir tuzak kurulmuştur. Bunun yanı sıra bu katliamı tertip edenlerin, üç gün önce gerçekleşen Madımak katliamının intikamının alındığı şeklinde bıraktığı not, iğrençliğin ve kışkırtıcılığın varabileceği son noktaydı. Dışlayan, ötekileştiren bir dil ve tutumla yaşanan trajik acılardan ideolojik haklılık ve yarar elde etmek isteyenler, bu topraklara ait olmayan karanlık mihrakların amaçlarına hizmet etmektedir. Şu ya da bu kesime mal edilerek yapılan katliamların milletimizin bütünlüğünü parçalamak üzere kurgulanan öfke ve nefreti derinleştirme amacına hizmet ettiği açıktır. Kaybettiğimiz bütün canlar bizimdir. Hepsinin acısı yüreğimize kor bir ateş olup düşmüştür. O sızı onlarca yıl sonra bugün bile içimizi yakmaktadır. Hukukun hakkıyla işlerlik kazanması için, Başbağlar katliamı başta olmak üzere, hiçbir olayın faili meçhul kalmamalıdır. Bu tür katliamların, suikastların ve provokatif eylemlerin üzerine kararlılıkla gidilmeli; karanlık odaların ve odakların perdeleri aralanmalı, failler ortaya çıkarılarak cezalandırılmalıdır ki, yüreklerimiz bir daha kan ağlamasın. Değerlerini savunduğumuz, keder ve sevincinde bir olduğumuz insanımızın bir daha böyle acılar yaşamamasını, sosyal barışın kök salmasını, yaralı vicdanların tez zamanda teskin edilmesini diliyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, her yıl hüzünle andığımız bu katliamı, katliamın faillerini, ona sebep olan ideolojik tutumları kayıtsız şartsız kınıyor, lanetliyoruz. Kaybettiğimiz 33 can pahasına milletçe bu katliamın sebep ve sonuçlarından çıkardığımız derslerle bir daha böyle acılara yol açacak ortamlara imkan verilmemesini temenni ediyoruz” dedi.