Eğitim-Bir-Sen Manisa’da şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Eğitim Bir-Sen Manisa Şubesi Kadınlar Komisyonu, Anneler Günü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle kahvaltıda buluştu. Yunusparkta düzenlenen kahvaltıda Eğitim Bir-Sen Manisa Şubesi Kadınlar Komisyonu üyeleri ailelerle sohbet ederek sorunlarını dinledi. Programda konuşan Eğitim Bir-Sen Manisa Şubesi Kadınlar Komisyonu Başkanı Mehtap Şirin, "Toplumun temel taşı olan ailenin kurucu, koruyucu, yönlendirici temel unsuru annedir. Daha fazla üretim ve kâr için iş birliği yapan kapitalizm ve modernizm, aileye ve dayanaklarına zarar verdi. Toplumu oluşturan aile bağları çözülünce, insanlar toplumsallıktan giderek uzaklaştı, hayata birey olarak tutunmak zorunda kaldı. Birey olmayı aileden kopmanın kaçınılmaz kaderi olarak yaşayan insan, yardımsız, sevgisiz ortamda ‘biz’den bencilliğe, sevginin müsamahasından şiddetin yıkıcılığına kaydı; kalpleri onaran inşacı ruh kayboldu, gönül yıkan asabiyet her tarafı kasıp kavurdu ve kavurmaya devam etmektedir. Yaşanan bu acı tecrübelerden ders çıkararak, ülkemizde hiçbir surette aile zemininin bozulmasına, hasar görmesine müsaade edilmemelidir. Fertlerin birbirine sevgiyle bağlı oldukları aile yapımızı koruyarak toplumu güçlü tutmalı; her anneyi bir okul olarak görmeli, her insanın ilk eğitimini aldığı annelik okulunun başarılı birer öğrencisi olarak hayata kaldığı yerden devam edeceği müfredatlar yazmalıyız" dedi.