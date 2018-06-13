Eğitim Bir-Sen Selendi temsilciliği iftarda buluştu

İftar yemeğine AK Parti Manisa Milletvekili adayı Semra Kaplan Kıvırcık da katıldı.

Demokrasi Meydanında verilen iftara Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ve yönetimi, AK Parti Manisa Milletvekili 4. sıra Adayı Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Şeref Kaçar, Eğitim Bir-Sen Selendi İlçe Başkanı Muhsin Kasap ve yönetimi, oda başkanları ile sendika üyeleri katıldı.

Dualar eşliğinde açılan iftarın ardından konuşan Selendi İlçe Başkanı Muhsin Kasap, "Eğitim Bir-Sen üyesi, ülkesi ve insanlık için mücadele eden ve bu anlamda umudu artıran bir teşkilat olarak her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Eğitim Bir-Sen Türkiyemizi kucaklayan, hakta birleşmenin, toplumla bütünleşmenin adresidir. Bu kapsamda sendikacılığı ideolojik zeminden çıkarmış küresel anlamda emek öncelikli bir harekettir" dedi.

3600 ek gösterge kapsamının genişletilerek yardımcı hizmetler başta olmak üzere, diğer meslek gruplarında da yapılması gerektiğine vurgu yapan Kasap, "İyiyi doğruyu, güzeli açık yüreklilikle takdir eden bir sendikadır. Hayatın hızlı akışı içersinde iftar sofrasında, bu birlikteliği gerçekleştirdiğimiz için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti Manisa 4. sıra Milletvekili adayı Semra Kaplan Kıvırcık ise şunları söyledi: "Değişen gelişen çağı yakalayan gelecek çağın gerekliliğini bilgi ve teknoloji düzeyini önümüze bir yol haritası çizerek 2023 vizyonumuzu zaten AK parti olarak açıklamıştık. 24 Haziran seçimleri sonrası kamu kurumları ile daha sıkı bir işbirliği içinde doğru ve hızlı bir şekilde yürütmek için yeni bir sisteme geçiyoruz. Bu sistemle bürokrası daha hızlı bir şekilde işleyecek."