Eğitim-Bir-Sen üyeleri kendilerini geliştiriyor

Eğitim Bir-Sen Manisa Şubesi, üyelerinin bilgi, birikim, bakış, yetenek ve bilinç düzeylerinin sürekli gelişimi için “Hayat Rehberim” adlı projeyi Zafer Kalkınma Ajansı’na sundu. Kabul edilen Teknik Destek Projesi kapsamında sendika üyesi olan 82 öğretmene 30 Temmuz- 03 Ağustos ve 06-09 Ağustos 2018 tarihleri arasında iki grup halinde “ Koçluk Eğitimi” verilecek. Eğitimciler Birliği Sendikası üye öğretmenlerinin hem kendilerine hem aile ilişkilerine hem de mesleki başarılarına katkı sunacak “Yaşam Koçluğu” eğitimini planladı. Eğitimlerin açılışta konuşan Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Eğitim Bir-Sen olarak yine bir ilke öncülük ettiklerini söyledi. Böyle bir projenin bir sivil toplum örgütü tarafından ilk defa uyguladığını belirten Öner, bu eğitime destek olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimine, Zafer Kalkınma Ajansı’na ve katılımcı öğretmenlere çok teşekkür etti. Öner, “Bu eğitim sayesinde öğretmenler yaz tatillerini değerlendirerek yeni eğitim- öğretim yılına daha iyi hazırlanacaktır” dedi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Ar-Ge Birimi Yöneticisi Necmettin Okumuş Ar-Ge Birimi olarak bu tür projelere destek olmaya her zaman açık olduklarını ve bu projenin hayırlara vesile olacağına inandığını söyleyerek sendika yönetimine ve Ar-Ge çalışanlarına teşekkür etti. 5 gün sürecek birinci grup eğitimin sertifika töreni 3 Ağustos Cuma günü yapılacak.

Bugün başlayan eğitimin açılış törenine İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tufan Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş ve Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner katıldı.