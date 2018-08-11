Eğitim-Bir-Sen üyesi öğretmenlere ’Yaşam Koçluğu’ eğitimi

Proje kapsamında sendika üyesi öğretmenlere "Yaşam Koçluğu" eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi ile birlikte hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansının teknik destek programı çerçevesinde uygulanan proje kapsamında Eğitim-Bir - Sen üyesi öğretmenlere; eğitimde koçluğun tanımı, etik değerleri, dili etkin kullanma, stres yönetimi, etkin dinleme becerisi, hedef belirleme gibi konu başlıklarının yer aldığı “Yaşam Koçluğu” eğitimi verildi. Profesyonel anlamda koçluk mesleğini icra eden Mehmet Fatih Sözen ve Makbule Beler tarafından iki ayrı gruba toplamda 60 saat verilen eğitimin ardından katılımcılara belgelerini vermek üzere tören düzenlendi. Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner’in ev sahipliğinde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Akış katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Mesut Öner, bu projeye çok önem verdiklerini belirterek, yeni eğitim-öğretim yılına daha iyi hazırlanmak maksadıyla yaz tatillerini değerlendiren öğretmenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ise konuşmasında, “Bu tür eğitimler öğretmenlik mesleği için çok önemlidir. Eğitim içeriği itibariyle eğitimi alan tüm öğretmenlerimizin edindikleri bilgileri meslek hayatlarına yansıtacaklarını düşünüyorum. Bu tip eğitimlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunacağı da aşikardır. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, İl Milli Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Akış tarafından öğretmenlere katılım belgeleri verildi. Eğitime katılan öğretmenler, eğitimin çok verimli geçtiğini ifade ederek, benzer nitelikteki eğitimlerin devamını sabırsızlıkla beklediklerini vurguladılar.