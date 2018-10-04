Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi'nde başlayan demokrasi şöleni 7 Ekim Pazar Günü gerçekleştirilecek olan Şehzadeler İlçe Temsilciliği seçimleriyle devam edecek.

Eğitim-Bir-Sen 3-9 Eylül tarihleri arasında başlayan seçim süreci, 3-25 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şube olağan genel kurulları ve genel kurul delege seçimleriyle devam edecek. 7 Ekim Pazar günü Eğitim-Bir-Sen Şehzadeler İlçe Temsilciliği için yapılacak olan seçimle devam edecek olan demokrasi şöleni Şubat 2019'da yapılacak 6. Olağan Genel Kurul ile tamamlanacak.

Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Eğitim-Bir-Sen'de demokrasi şöleni başladı. 7 Ekim Pazar günü Manisa Öğretmenevi'nde yapılacak olan ilçe temsilciliği seçimleri için değerlendirmelerde bulunan Eğitim-Bir-Sen Şehzadeler İlçe Temsilcisi Özgür Emeksiz, “26 yıllık tarihi olan Eğitim-Bir-Sen'de demokrasi şöleni ilçemizde de başladı. Bizler zorluğa talip olan insanlarız. Bu zorlu yolculukta en büyük gücümüz, örgütlülüğümüzdür. Sorunların çözümü de kazanımların yolu da güçlerimizi birleştirmekten, dayanışmaktan, el ele vermekten, omuz omuza yürümekten geçmektedir. Örgütlülük, emeğin ve adaletin itici gücüdür. Türkiye'nin en büyük emek örgütü olmak, omuzlarımıza aynı büyüklükte bir misyon da yüklüyor. Bu misyonu Şehzadeler ilçemizde hep birlikte tüm teşkilatımızla daha ileriye taşımaya talibiz. Samimiyetten, tevazudan ve kardeşlikten ayrılmadan farkımızı ortaya koyacak, geleceğimizi değerlerimizle hep birlikte inşa edeceğiz. Derdi, davası olan eğitimci tüm teşkilatımızla omuz omuza, gece gündüz demeden ter akıtacak, sorunlarımızı kendi medeniyet kodlarımızı baz alarak çözmeye gayret edeceğiz. Bu vesile 7 Ekim Pazar günü, Eğitim-Bir-Sen Şehzadeler İlçe Temsilciliği için yapılacak olan seçimde; yönetim kurulumuz ile çıktığımız bu kutlu yolda tüm teşkilatımızın desteğini bekliyorum. Eğitim-Bir-Sen Şehzadeler İlçe Yönetim Kurulu olarak, seçim sürecinin sendikamıza, üyelerimize, eğitim camiasına ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan (c.c.) niyaz ediyoruz." dedi.

Mevcut İlçe Temsilcisi olan Özgür Emeksiz'in yönetim kurulunda ise Hüseyin Kuloğlu, Orhan Ulu, Mevlüt Baki Tunç, M. Mücahit Gündoğan, Vahdet Vural ve Samet Nalbantoğlu yer alıyor.