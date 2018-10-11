Eğitim Bir-Sen'de Sümen güven tazeledi

Eğitim-Bir-Sen Kula Temsilciliği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek listeyle girilen genel kurulda toplam 283 seçmenin tamamının oyunu alan Eğitim Bir-Sen Kula Temsilcisi Adem Sümen, yeniden temsilci olarak seçilerek güven tazeledi. Seçim sonucunun belli olmasından sonra bir açıklama yapan Sümen, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulurken desteklerinden dolayı üyelerine teşekkür etti.

Sümen'in yeni yönetimi ise Enver Ay, Cafer Demir, Celal Harmandalı, Abdullah Akkaya, Hüseyin İzci ve Ahmet Varol'dan oluşuyor.