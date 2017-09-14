Eğitim Bir Sen’den ‘Çocuk yardımı en az 193 TL olsun’ talebi

Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, yaklaşık 18 milyon öğrencinin eğitim-öğretim göreceği 2017-2018 eğitim-öğretim döneminin başlamasına yakın sendikanın Stratejik Araştırmalar Merkezinin (EBSAM), yapmış olduğu “Öğrencinin Veliye Eğitim Maliyeti” başlıklı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Öner, ”Eğitim, bir devlet hizmeti olup ücretsizdir. Bu durum göz önünde bulundurularak, çocuğu okula giden (okul öncesi dahil) memurlar için, maaşlarında yer alan çocuk yardımının en az 193 TL’ye çıkarılması gerekmektedir. Gelir düzeyi düşük olan ailelere ise, ilköğretime giden her çocuğu için devlet en az 193 TL yardım yapmalıdır.” dedi.

Yapılan araştırmada, okula başlangıç harcamaları olarak, okullara kayıt ücreti (okul aile birliğine bağış), forma ya da kıyafet, çanta, beslenme çantası, suluk ve spor için malzemeler, kırtasiye malzemelerinin hesaplamada kullanılmadığının altını çizen Öner, “Eğitim harcaması hesaplanırken ise okula başlangıç masraflarının yanında öğrencilerin öğretim yılı boyunca okul için yaptığı kırtasiye, öğretim materyali, okula yapılan düzenli bağışlar ve ulaşım giderleri gibi kalemlere yer verildi. Spor, beslenme, kıyafet, kırtasiye gibi malzemeler için yapılan harcama miktarı, TÜİK madde sepetinde yer alan bu ürünlerin fiyatları ile pazardaki fiyatlarının ortalaması alınarak elde edildi. Servis ücretleri maliyeti ise Ankara, İstanbul ve İzmir için açıklanan okul servis ücretleri ortalaması ile toplu taşıma ücretleri ortalaması dikkate alınarak hesaplandı.” şeklinde konuştu.

Serbest kıyafet uygulayan bir ilkokula başlangıç masrafı 605 TL

EBSAM’ın araştırmasına göre, serbest kıyafet uygulamasına geçen okullardaki öğrencilerin okula başlangıç masrafının, üniforma giyme zorunluluğu olan okullardaki öğrencilerin başlangıç masrafından daha düşük olduğunu kaydeden Öner, “Serbest kıyafet uygulamasına geçen bir ilkokula başlayan öğrenci için 605 TL, ortaokula başlayan bir öğrenci için 635 TL, ortaöğretime başlayan bir öğrenci için ise 630 TL harcama yapılmaktadır. Ayrıca, okul öncesi eğitime kayıt olan bir öğrenci için başlangıç masrafı olarak ortalama 585 TL harcanmaktadır. Üniforma giyme zorunluluğu olan okullara devam eden öğrencilerin velisine maliyeti bir öğrenci için, okul öncesi eğitimden ilköğretimin sonuna kadarki eğitimi boyunca sadece okul ihtiyaçları için ortalama 20 bin 585 TL harcanmaktadır. Söz konusu harcama, ayda ortalama 191 TL olarak veliye yansımaktadır. Ortaöğretimdeki eğitimi boyunca bir öğrenci için ortalama 9 bin 520 TL, ayda ise ortalama 198 TL harcama yapılmaktadır. Öğrenciye kantin-yemekhane için para ayrıldığında, bu harcama okul öncesi ve ilköğretimde aylık ortalama 346 TL, ortaöğretimde ise 398 TL’ye çıkmaktadır. Bu masraflara okul servisi ücreti eklendiğinde, okul öncesi ve ilköğretimde maliyet 346 TL’den 554 TL’ye, ortaöğretimde ise 398 TL’den 600 TL’ye çıkmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar olan eğitim sürecinde, öğrencinin velisine maliyeti aylık ortalama 193 TL olarak yansımaktadır.” diyen Öner şunları belirtti: “2016-2017 öğretim dönemi başında hesaplanan harcama 176 TL iken, bu yıl yüzde 9,7 oranında 17 TL’lik bir artışla 193 TL’ye yükselmiştir. Bu harcamalara kantin-yemekhane ve servis ücretleri de eklendiğinde veliler büyük bir eğitim maliyetinin altına girmektedir. Yıllar itibarıyla öğrencinin veliye maliyetinin sürekli artış eğiliminde olduğu görülürken, devletin memura çocuk yardımının ise çok az miktarlarda arttığı ve neredeyse durağan bir değişim izlediği ortaya çıkmaktadır. Aradaki makasın her geçen yıl arttığı net bir şekilde görülmektedir. 2017-2018 öğretim yılı başında öğrencinin veliye ortalama aylık maliyeti 193 TL olarak hesaplanırken, devletin 72 aydan büyük çocuk için memura aylık olarak yaptığı çocuk yardımı ise 25 TL’dir. Öğrencinin veliye aylık ortalama maliyetindeki artışın, 2017-2018 öğretim yılı başı hariç, yıllar itibarıyla enflasyon oranından hep yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencinin veliye aylık ortalama maliyetindeki artış oranında yaşanan değişim incelendiğinde ise birkaç yıl hariç sürekli azalış eğiliminde olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun temel nedeni, masraf kalemlerindeki ürünlerin her yerde bulunması, üretimlerinin fazla olması ve ücretlerinin artışının fazla olmaması gösterilebilir.”

Öner açıklamasını şöyle tamamladı: “Milli Eğitim Bakanlığı, okullara belli bir bütçe ayırarak, okullarda öğrencilerden sınıf donanımı, kaynak kitaplar, araç-gereç gibi ihtiyaçlar için para alınmasının önüne geçmelidir. Eğitim giderleri veliye büyük yük olurken, okullardaki aidat, sınıf donanımı, kaynak kitaplar, araç-gereç gibi harcamaların da velilerden alınması bu yükü iyice artırmaktadır.”