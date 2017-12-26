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26 Aralık 2017 13:05

Eğitim Bir-Sen’den geleneksel basın buluşması

Eğitim Bir Sen Manisa Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen basın buluşması bu yıl da gerçekleştirdi.

Eğitim Bir-Sen’den geleneksel basın buluşması

26 Aralık 2017 13:05


Manisa’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları, Eğitim Bir Sen tarafından Karaköy Pazaryeri içinde bulunan MAK-GÖÇ Kıl Çadırı’nda düzenlenen programda bir araya geldi. Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı programda soba üzerinde kestane pişirildi. Bir yandan pişirilen kestaneler afiyetle yenirken, bir yandan da sıcak bir ortamda sohbet edildi.


Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, basın mensuplarının yaz kış demeden yağmurda çamurda halka doğru bilgiyi vermek için çalıştığını ifade ederek, “Aynı zamanda basın mensuplarımız sendika olarak yaptığımız çalışmalarına yayın organlarında yer de veriyor. Sendika olarak bizlerde onları bu stresli ortamdan bir nebzede uzaklaştırmak için basın buluşmasını sağlıyoruz. Basın mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz” diye konuştu.


Etkinliğe katılan basın mensupları da kendilerine en iyi şekilde ağırlayan Eğitim Bir Sen Manisa Şube yönetimine teşekkür etti.




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