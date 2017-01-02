Eğitim Bir-Sen’den Kaymakam Erdoğdu’ya ziyaret

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ve yönetimi, Manisa’nın Yunusemre Kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Erdoğdu’ya ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Eğitim-Bir-Sen Yunusemre İlçe Temsilcisi Mustafa Dilbaz ve Yunusemre İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Yunusemre İlçesinde Kaymakamlık görevine başlayan Ahmet Erdoğdu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Görevine yeni başlayan Yunusemre İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu’ya hayırlı olsun temennisinde bulunan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "402 bin üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu Eğitim-Bir-Sen olarak eğitimin sorunlarının çözülmesi noktasında inisiyatif almayı her zaman kendimize görev bildik. Bu mihvalde hareket etmeye de devam ediyoruz. Eğitim çalışanlarının sorunları yanında, kadınlar komisyonumuzun çalışmalarıyla kadınlarımızın, Genç-Memur-Sen’in çalışmalarıyla gençlerimizin sorunlarına eğilmeye, çözümler bulmaya çalışıyoruz. Manisa’ya hoş geldiniz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum."dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise, “Eğitim sorunları hepimizi ilgilendiren önemli bir konudur. Eğitimde daha kaliteli, daha nitelikli bir seviyeye ulaşabilmek adına hep birlikte hareket etmeli, ortak çözümler üretebilmeliyiz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz nesilleri en iyi şekilde yetiştirmek hepimizin ortak paydası olmalıdır” dedi.