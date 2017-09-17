Eğitim-Bir-Sen’den müfredat açıklaması

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Hayatın her alanını etkileyen olumsuzlukların eğitimin bıraktığı boşluklardan kaynaklandığını dile getiren Öner, “ Bugün toplumsal bir ihtiyaç haline gelen yeni bir müfredat olgusu hepimizin gerçeğidir. Çocuklarımızın çağın gereklerine göre yetişmesi, gençlerimizin evrensel nitelikteki normlarla donanması, milletimizin geçmişten devraldığı medeniyet değerlerinin yarınlara aktarılması için tarihimizi günümüze bağlayan değerlerimizle bezenmiş yeni bir müfredata ihtiyaç vardır” dedi.

İyi bir müfredatla başarı sağlanacağının ve iyi bir eğitim sistemini hayata geçirmenin önemine dikkat çeken Öner, "Sahici bir istikbal, kendi gerçeklerimize uygun okullarda öğreteceğimiz bilgiyle, çocuklarımıza kazandıracağımız davranışla ve değerlerimizi yaşatmakla mümkündür. Ülkemizi ve içinde yaşadığımız coğrafyayı birçok yönüyle sıkıntıya sokan terörün ve darbe girişimiyle başlayan 15 Temmuz işgal hareketinin olumsuz yansımalarını yaşamaya devam ettiğimiz bir dönemde, yeni eğitim-öğretim yılı, millî şuurun artırılmasına katkı sağlamalıdır. Darbe girişimi sonrası ülkenin toparlanması ve geleceğin şekillenmesi anlamında birçok alanda adımların atılması, eğitimde de iyileştirici hedefler içeren değişim iradesinin ortaya konulması umut verici olmakla birlikte, hâlâ yapılması gereken pek çok iş, çözülmesi gereken sorunlar bulunmaktadır. Eğitim konusundaki başlıca sorunlardan biri olan 100 bine yakın öğretmen ihtiyacı, atama bekleyen 300 bin öğretmen adayının varlığı, insan kaynaklarının yerli yerinde kullanılmasını engelleyen alışkanlıklar, uzun vadeli planlama gerektiren önemli hususlardır. Bunun yanında, başta öğretmenler olmak üzere, eğitim çalışanlarının kronikleşmiş sorunlarının çözümünün de en az öğretmen ihtiyacının karşılanması kadar zorunlu olduğu açıktır” dedi.

Eğitimcilerle ilgili de konuşan Öner, "Mülakatlı sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi, erkek kamu görevlilerine dayatılan kılık-kıyafet zorunluluğu, çerçeve yönetmelikteki bazı antidemokratik yaptırımlar yüzünden kamu görevlilerinin yaşadıkları mahrumiyetler, öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin yaşadıkları belirsizlik, ek ders esaslarındaki adaletsizlikler, öğretmen açığı, eğitim çalışanlarının atama ve yer değiştirme süreçlerinde yaşadıkları sorunlar, yönetici görevlendirme süreçlerinde mahkeme kararlarının doğurduğu sıkıntılar gibi, çözüme kavuşturulması gereken hususların 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde aşılmasını ümit ediyor ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bazı önemli başlıklar için çağrıda bulunuyoruz. Kazanma ve kaybetme nedeni açıklanamayan mülakatla öğretmen alımı son bulmalıdır. İstihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik sistemi hayata geçirilmelidir. Tüm öğretmen ihtiyacı kadrolu olarak karşılanmalıdır. Kalıcı bir yönetici görevlendirme sistemi kurulmalıdır. Mağduriyet oluşturan öğretmenlerin yer değişikliği sorununa kalıcı çözüm getirilmelidir. Öğretmenlik mesleği için adil bir kariyer sistemi geliştirilmelidir. Ek ders esaslarındaki adaletsizlik sona erdirilmeli, ders ücretleri artırılmalıdır. Ders kitapları ve yardımcı kaynaklar hazırlanırken özen gösterilmelidir. Okulların bütçe sorunu ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır. Açık öğretim liseleri başarısız öğrenci deposu olmaktan çıkarılmalıdır. Stratejisi olmayan ‘Öğretmen Strateji Belgesi’ yeniden ele alınmalıdır. Öğretmenleri geren değil, geliştiren planlamalar yapılmalıdır

Öğretmenler rotasyon değil, motivasyon bekliyor. Kılık-kıyafet özgürlüğü darbe kalıntısı yönetmeliğin boyunduruğundan kurtarılmalıdır" ifadelerine yer verdi.