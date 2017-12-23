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23 Aralık 2017 11:51

Eğitim sendikalarından şiddete ortak tepki

Sarıgöl’de Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen ilçe temsilcilikleri geçtiğimiz günlerde Ödemiş-Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen’in öğrencileri tarafından silahla öldürülmesini kınayan ortak basın açıklaması yaptı.

Eğitim sendikalarından şiddete ortak tepki

23 Aralık 2017 11:51


Sarıgöl Belediye Sarayı önünde yapılan ortak basın açıklamasını Sarıgöl Eğitim-Sen Şube Başkanı Muttalip Özcan okudu. Özcan, "Eğitimcileri hedef alan ve hazin sonuçlara yol açan şiddet sarmalı her bakımdan üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. İzmir-Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen öğrencisi tarafından hayatını kaybetmiştir. Öğretmenimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, tüm eğitim camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Kim hangi amaçla yaparsa yapsın, genelde bütün vatandaşlarımızı, hususen eğitimcilere hedef alan şiddet saldırılarını kınıyoruz. Giderek artış gösteren bazısı ağır yaralama, bazısı da cinayetle neticelenen bu saldırılar karşısında, öğretmenlerimiz kendilerini savunmasız hissetmekte, yetkililerden caydırıcı tedbirler alınmasını istiyoruz. Saldırıya uğrayan bizim geleceğimizdir" dedi.


Düzenlenen kınama açıklamasına Sarıgöl CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz ve yönetim kurulu, vatandaşlar ile öğretmenler de katıldı.




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