Eğitimci yazar Sedat Danacı'nın ilk romanı okuyucuyla buluştu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğretmen olan Sedat Danacı, ‘Son ayak izi' adlı romanı Kutlu Yayıncılık'tan çıkarak okuyucuyla buluştu.

Şehir hayatından bıkan ve kalan ömrünü doğada geçirmeye karar veren bilgenin başından geçen olayların akıcı bir şekilde anlatıldığı 'Son ayak izi' isimli kitabından bahseden Sedat Danacı, "Doğa sevgisinin, okuma ve araştırma ile harmanlanarak, deneyimle tamamlandığı öğretici bir roman. Şehir hayatından bıkan ve kalan ömrünü doğada geçirmeye karar veren bilgenin başından geçenler anlatılıyor. Doğaya kaçış hazırlıklarından yalnız yaşamaya, yaşanılan bunalımlardan mutlu anlara pek çok hazzı tadacaksınız.” dedi.

Çok okuduğunu belirten Danacı, öğrendiklerini, öğretmeyi çok sevdiğini belirtirken, fırsat buldukça doğaya kaçtığını, insanların pek uğramadığı, tabiatın güzelliklerini sadece gelenlere gösterdiği ulaşılması zor alanlarda dolaştığını belirtti.

Eğitimci-Yazar Sedat Danacı, kitabın okuyucuyu son ayak izinin peşinden sürükleyebileceğini iddia ederken, kendinizi bir solukta doğada bulacağınız 'Son ayak izi' isimli romanın arka kapağında şöyle yazıyor: "Bu romanı okuduktan sonra, hiçbir şey öğrenmedim derseniz; ya zaten doğayla iç içe yaşıyorsunuz ya da Bilge'siniz..."

Sedat Danacı kimdir?

Sedat Danacı 1974 Merkez Malatya doğumlu. İlk ve orta öğrenimimi memleketinde tamamlayan yazar sonra, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü, ardından Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğini ve tekrar Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek öğrenimini tamamladı. Halen Manisa Turgutlu İmam Hatip Ortaokulunda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan yazar evli ve iki kız babası.