Eğitimciler iftarda buluştu

Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen iftar yemeğine Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinatörü Akif Kılıçasalan ve sendika üyeleri aileleri ile birlikte katıldı. İftar yemeğinde bir konuşma yapan Sarıgöl Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Fahri Sarıtaş, "Birlik ve beraberliğimiz her zaman devam edecek. Ramazan ayı nedeniyle iftar yemeğinde birlikte olmak kadar güzel bir olay olamaz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

İftar yemeğinin ardından, bu yıl emekli olan sendika üyesi öğretmenlerin plaketlerini Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk verdi. Sendikaya yeni üye olan eğitimcilerin rozetleri ise Sarıgöl Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Fahri Sarıtaş tarafından takıldı.