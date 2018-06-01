Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 11:44

Eğitimciler iftarda buluştu

Sarıgöl Türk Eğitim-Sen Şubesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde emekliye ayrılan üyelere plaket, sendikaya yeni katılan üyelere de rozet takıldı.

Eğitimciler iftarda buluştu

01 Haziran 2018 11:44


Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen iftar yemeğine Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinatörü Akif Kılıçasalan ve sendika üyeleri aileleri ile birlikte katıldı. İftar yemeğinde bir konuşma yapan Sarıgöl Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Fahri Sarıtaş, "Birlik ve beraberliğimiz her zaman devam edecek. Ramazan ayı nedeniyle iftar yemeğinde birlikte olmak kadar güzel bir olay olamaz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.


İftar yemeğinin ardından, bu yıl emekli olan sendika üyesi öğretmenlerin plaketlerini Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk verdi. Sendikaya yeni üye olan eğitimcilerin rozetleri ise Sarıgöl Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Fahri Sarıtaş tarafından takıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç