Ekip ruhu başarıyı getirecek

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şube Müdürlüğü görevine atanan ve görevine başlayan Nurettin Başoğlu’nu makamında ağırladı.

Ziyarette SGK Şube Müdürü Başoğlu ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunan, Başkan Kayda Salihli Belediyesi’nin kentte gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Salihli’nin müdür olarak atandığı ilk yer olduğunu belirten Başoğlu, kentte ekip ruhu ile görev yapacaklarını belirterek, başarının arkasında, güçlü bir ekip ruhunun yer aldığını söyledi.

Nezaket ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kayda, SGK Şube Müdürlüğüne atanan Nurettin Başoğlu’na teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.