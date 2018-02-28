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28 Şubat 2018 16:32

Ekipler fırtına ve şiddetli yağış sonrası harekete geçti

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için il genelinde alarma geçti.

Ekipler fırtına ve şiddetli yağış sonrası harekete geçti

28 Şubat 2018 16:32


Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalıların fırtına ve yağmur sularından kaynaklı sıkıntı yaşamalarını engellemek amacıyla il genelinde teyakkuza geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, günlük hayatın aksamasını ve olası su baskınlarını önlemek için tüm birimleri ile harekete geçti. Yurt genelinde olduğu gibi Manisa’yı da etkisi altına alan yoğun yağışlar nedeniyle biriken sular İtfaiye ekiplerince tahliye edilirken, MASKİ ekipleri de rögar kapakları ile yağmursuyu ızgaralarında meydana gelebilecek tıkanmaları önlendi.



Ekipler il genelinde aralıksız çalışıyor


Manisa’nın 17 ilçesindeki itfaiye araçlarının yanı sıra ilçelerde görev yapan MASKİ kanal açma araçları ile de hızla müdahale gerçekleştiren ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’na bağlı yaya ekipler de ana arterler ve ara sokaklardaki yağmursuyu ızgaralarının temizliğini yaparak olası taşkınları önledi. Ayrıca fırtınadan devrilen ağaçlara da ekipler tarafından müdahale edilerek cadde ve sokaklar temizlendi.




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