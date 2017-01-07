Ekipler işbaşında vatandaş kar savaşında

Manisa’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Bir taraftan belediye ekipleri tuzlama ve temizlik çalışması yaparken vatandaşlar da yılın ilk karının keyfini kartopu oynayarak çıkardı.

Gece saat 02.30 sıralarında başlayan kar yağışı günün ilk saatlerine kadar devam etti. Manisalılar sabah evden işlerine ve sınav için okula giderken beyaz örtüyle karşılaştı. Bu yıl ilk kez kar gören Manisalılar karın keyfini kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak çıkardı. Karla kaplanan yollarda yetkililer temizleme çalışması başlatırken trafikte dikkat edilmesi konusunda sürücülere uyarıda bulunuldu.