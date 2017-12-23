Ekipler Kırkağaç’ta karla mücadele ediyor

Ekipler Söğütalan Hamidiye yolunda yol açma çalışması gerçekleştirdi. İl genelinde kar yağışının etkili olduğu diğer bölgelerde de çalışmalar sürdürülüyor.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri alarma geçti. İlçenin Söğütalan Hamidiye yolunda etkili olan yağışla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi de alarma geçti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, iş makineleriyle yolların kapanmaması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuzdaydı. Gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar görev başında olan ekipler, yolların açık kalmasını sağladı. İlçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Manisa Büyükşehir Belediyesinin sık sık kontrollerini sürdüreceği belirtildi.