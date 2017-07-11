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11 Temmuz 2017 13:57

Ekipler sıcak havaya rağmen çalışıyor

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Belediye Başkanı Dr.

Ekipler sıcak havaya rağmen çalışıyor

11 Temmuz 2017 13:57

Gökhan Karaçoban’ın talimatlarıyla yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Alaşehir Fen İşleri Ekipleri, Alaşehir’in merkez ve kırsal mahallelerinde, asfalt yol, kilit parke taşı döşeme ve sathi kaplama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Bahadır Mahallesine sathi kaplama


Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarına hız veren Alaşehir Belediyesi ilçenin dört bir yanında eş zamanlı çalışmalarıyla göz dolduruyor. Fen İşleri Ekipleri, Bahadır Mahallesinde 2 kilometre uzunluğundaki yolda sathi kaplama çalışmalarına devam ederken, Sobran Mahallesinde kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Alaşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, Piyadeler Mahallesinde bozulan yerlere asfalt yaması da yaptı. Ekipler ayrıca, mahallelerde bulunan yollarda yoğun tahribat olan yerlerde geçici olarak asfalt yaması ile onarım çalışmalarına devam ediyor.




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