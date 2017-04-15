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15 Nisan 2017 16:14

Ekmek parası için her gün 20 kilometre yürüyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Ali Saylan, seyyar tezgahı ile günde yaklaşık 20 kilometre yol kat ederek, ekmek parasını kazanıyor.

Ekmek parası için her gün 20 kilometre yürüyor

15 Nisan 2017 16:14


Sabahın erken saatlerinde, plastik mutfak eşyaları, iğne, iplik ve çeşitli araç gereçleri seyyar tezgahına yükleyerek yola düşen Ali Saylan, akşam saatlerine kadar yaya olarak gezdiği Sarıgöl’ün sokaklarında satış yapıyor. İlerleyen yaşına rağmen gece gündüz demeden sokak sokak gezen Saylan, Sarıgöllü vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptıktan sonra bir seyyar tezgahı alarak satış yapmaya başladığını aktaran Saylan, günde yaklaşık 20 kilometre yol yürüdüğünü söyledi. Sabahın erken saatlerinde yola çıktığını ifade eden Saylan, akşamın geç saatlerine kadar satış yaptığını belirtti. Seyyar tezgahının önüne ve arkasına taktığı reflektör ile karanlık cadde ve sokaklarda araçlara karşı tedbir aldığını dile getiren Saylan, "Sarıgöl’ün tüm mahallelerini yaz ve kış demeden dolaşarak ekmek paramı kazanmaktayım. Özellikle yaz aylarında satışlar daha iyi oluyor. Tezgahımda bulunan eşyaları bazen pekmezle, kuru üzümle, yumurta ile takas ediyorum. Çoğu zaman bağ ve bahçelerde çalışanlar da alışverişini benden yapıyor. Hem para kazanıyorum hem de her gün yürüdüğüm için spor yapmış oluyorum. Sağlıklı hayatımı biraz da her gün yaptığım yürüyüşe bağlıyorum. Çünkü atalarımızın da dediği gibi işleyen demir paslanmaz ’’dedi.




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