El ele verip engelleri aşıyorlar

Serginin ardından yapılan gösteriler ise katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Manisa’da Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında ilk olarak Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Merkezi 1 ve 2’nci Kademe, Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Okulu, Mesir Ortaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi, My Kolej ve Hedef Koleji öğrencileri tarafından yapılan eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Fuaye Alanında gerçekleştirilen törene Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Sergi açılışından sonra Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda ‘El ele engelsizlik’ projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Merkezi 2’nci Kademe Müdürü Murat Ceylan, “Eğitim, bireylerde istenilen davranışı değiştirme sürecidir. Biz yetişkin nesiller, bir plan ve amaç doğrultusunda yarının yetişkin bireylerini yetiştiririz. Yaşam içinde sağlıklı bireyler ile engelli bireyler bir arada olmuştur. Çoğu zaman engelli bireyler bilinçli veya bilinçsiz olarak göz ardı edilmişlerdir. Ancak artık engelli bireyler de toplumun içinde aktif olarak bulunmaktadır. El ele engelsizlik projesi, yarının yetişkin bireylerini daha küçük yaşlarda gelecekte toplumda beraber yaşayacakları engelli bireylerle aynı havayı teneffüs etme ve birbirlerini daha iyi tanımları için bir fırsat oluşturmuştur. Engelli bireylerin neye ihtiyaçları olduğunu, engelli bireylerin işitmelerinde, görmelerinde ve zihinlerinde engel olduğunu ama duygularında engel olmadığını fark edilmesini sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Merkezi 2’nci Kademe Özel Eğitim Öğretmeni Süeda Erol ise yaptığı konuşmada ’El ele engelsizlik’ projesini tanıttı.

Konuşmaların ardından gösterilerini sergileyen öğrenciler, seyircilerin büyük beğenisini topladı. Program boyunca engelli öğrencilerle yakından ilgilenen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, gösterileri de öğrencilerle birlikte izledi.