El emeği ürünler görücüye çıktı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Kadın Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen ‘Verilirse El Ele Ulaşılır Her Yere’ el emeği ürünleri sergisi açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Manisa Kadın Kooperatifi işbirliğiyle 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Haftası’nda düzenlediği ‘Verilirse El Ele Ulaşılır Her Yere’ sergisi Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu’nda açıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Kültür Şube Müdürü Adem Gökçe, Manisa Kadın Kooperatifi Başkanı Nilgün Beşirik, diğer kooperatif başkanları ve davetlilerin katıldığı sergi, birlikte kurdele kesilerek açıldı.

Stantları gezen Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve Kültür Şube Müdürü Adem Gökçe Manisa Kadın Kooperatifi Nilgün Beşirik’den ürünler hakkında bilgi aldı. Güzgülü, “Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi kadınların yanında olmayı sürdürecektir. Çok güzel ürünler var. Tüm Manisalı vatandaşlarımızı buraya ürünleri görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Kültür Şube Müdürü Adem Gökçe ise, “Kadınların kendi ürettikleri el işi ürünleri satabilmeleri için destek vermeye devam edeceğiz. Çok güzel el emeği göz nuru ürünler var. Yapan kadınlarımızın ellerine sağlık.” dedi.

Manisa Kadın Kooperatifi Başkanı Nilgün Beşirik, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine her zaman destek olduğunu ifade ederek, Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.