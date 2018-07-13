Ekim ayı içerisinde tamamlanması hedeflenen tarihi han, meslek edindirme kursları, sosyal aktiviteler, belediye ve Halk Eğitim Merkezi kursları ile milletin hizmetinde olacak.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimin ardından, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in girişimleri ile FETÖ Terör Örgütünün elinden alınarak, restorasyon karşılığında Şehzadeler Belediyesine 25 yıllığına kiralanan handa restorasyon çalışmaları hızlandı. Şehzadeler Belediyesi tarafından Manisa’nın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarında kullanılmak üzere restorasyon çalışması başlatılan 520 yıllık bir tarihe sahip olan tarihi Kurşunlu Han’ın, ekim ayında vatandaşın hizmetine açılması hedefleniyor.

5 milyon 200 bin liralık bütçe ayrıldı

Restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, çalışmaların sona ermesinin ardından tarihi Kurşunlu Han’ın yeniden gün yüzüne çıkmasını sağlayacaklarını söyledi. Hanın FETÖ Terör Örgütünün elinden alınarak, restorasyon karşılığı belediyeye devredildiğini hatırlatan Çelik, “Tüm Manisa halkının da bildiği gibi, 520 yıllık bir tarihe sahip olan Tarihi Kurşunlu Han girişimlerimiz neticesinde FETÖ Terör Örgütünün elinden alındı. Şehzadeler Belediyesi olarak hızlı bir şekilde restorasyon projelerini hazırlayarak gerekli izinlerin de alınmasının ardından, tarihi yapıyı aslına uygun olarak restore etmeye başladık. 1,5 yıl önce başlayan çalışmalarımızda restore çalışmalarında sona doğru geldik. Binanın iç ve dış cephe yüzeylerinde yeni derz imalatları devam ediyor. Cephelerde bulunan taş ve tuğla yüzeylerde tarihi dokuyu bozmadan yine el yapımı eski tuğlalar ile çürütme işlemleri yapılıyor. Bu şekilde 520 yıllık tarihi bina görüntüsünü kaybetmemiş olacak” diye konuştu.

“Kültür ve sanat merkezi olarak hizmet verecek”

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 520 yıllık bu yapıyı Ekim ayı içerisinde halkın hizmetine sunmayı planladıklarını dile getiren Çelik, “Tüm bu çalışmalarla birlikte Kurşunlu Han’ın yeniden gün yüzüne çıkması için 5 milyon 200 bin lira civarında bir bütçe harcamış olacağız. İnşallah bu güzel yapı tamamlandığında Manisa’nın ve Şehzadeler’in Sosyal ve Kültürel hayatına hizmet edecek olan güzel bir tarihi binayı halkımızın hizmetine kazandırmış olacağız. Binamız meslek edindirme kursları, sosyal aktiviteler, belediye ve Halk Eğitim Merkezi kursları ile millete kültür ve sanat merkezi olarak hizmet verecek” diye konuştu.