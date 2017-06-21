Elektrik dağıtımda kayıpları tespit edecek proje

Ş. başlattığı proje kapsamında elektriğin dağıtılması sırasında yaşanan kayıpları hem tespit edecek hem de kaçakla mücadelede daha hızlı ve etkin bir yol izlenecek.

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım ’Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Teknik Kayıp ve Teknik Olmayan Kayıpların Hesaplanması ve Ayrıştırılması Yöntemi’ projesini başlattı. Hizmet bölgelerinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından sağlanan AR-GE desteği ile yürütülen projede pilot uygulamaya başladı. Projede iki pilot bölge belirlendiğini söyleyen İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Demirdağ, "Projenin uygulanacağı iki pilot bölge belirlenmiştir. Bu bölgelerde bulunan transformatörlerin çıkışına PLC haberleşme özelliğine sahip sayaçlar takılacak ve tüketicilerimizin eski sayaçları da aynı özelliğe sahip sayaçlarla değiştirilecek bu şekilde hattın üzerinde kaybolan elektrik enerjisi miktarının, merkeze aktarıldıktan sonra bir yazılım vasıtasıyla hesaplanması mümkün olacak" dedi.

Hesaplamalarda değişken yükten dolayı belirli periyotlarla alınan gerilim ve enerji bilgileri kullanıldığını aktaran Demirdağ, “Böylece tüketici tüketiminin yanında teknik kayıpların miktarı da belirlenecek; eğer bu iki değerin üzerinde bir tüketim gözlemleniyorsa bu değerin teknik olmayan kayıp olduğu anlaşılacaktır. Buna ek olarak; güç hesaplamalarıyla kaçağın yaklaşık konumu da tespit edilecektir. Proje, dağıtım şirketleri için iki açıdan faydalı olacaktır; birincisi dağıtım bölgesinde bulunan hatların teknik kayıpları anlık olarak takip edilebilecektir. İkinci olarak kaçak miktarı ile yaklaşık olarak kaçağın gerçekleştiği nokta tespit edilebileceğinden kaçakla mücadele daha hızlı, anlık ve kolay gerçekleştirilebilecektir. Bunun yanında azalan kaçak tüketim neticesinde üretim ve dağıtım maliyetleri azalacaktır ve kaynaklar daha verimli kullanılacaktır. Proje sayesinde ülke ekonomisine de katkı sağlayacağız. Teknolojik gelişmeleri, içinde bulunduğumuz sektöre en iyi şekilde entegre ederek yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.