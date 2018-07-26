Elektrikli otobüsler ağustos sonunda Manisa’da olacak

Ondan sonraki ay da geri kalanlarının da teslimi söz konusu" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, göreve gelmelerinin ardından kendisini ziyaret eden Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç ve Yönetim Kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün ile S.S 155 nolu Şehir İçi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Erdoğan Akatmacı hazır bulundu. Başkan Ergün’ü oda binası önünde karşılayan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, 4 aydır Oda Başkanlığı görevini yürüttüğü dile getirerek, “Ulaşım Daire Başkanımız ve Müdürlerimizle 4 aydır iyi ilişkiler içerisindeyiz. İyi bir çalışma sistemimiz var, istişareler yapıyoruz. Bu süreçte bildiğiniz gibi şoför esnafının da bazen sıkıntıları oluyor. Yeni yeni kanunlar çıkıyor. Bunlarla ilgili de oda olarak esnafımızın ne gibi sıkıntıları varsa onları gidermeye çalışıyoruz. Yapmış olduğunuz ziyaret bizleri çok onurlandırdı” dedi.

Manisa’da 2009 yılından bugüne geçen sürede yaşanan değişimi anlatan Oda Başkanı Salih Karaağaç, “2009 yılında Belediye Başkanlığına aday olduğunuz dönemlerde ‘Manisa Değişiyor’ dediniz. 2018’e geldiğimizde Manisa’nın değiştiğini görüyoruz. Manisalı bunu görüyor. Toplu ulaşımda bir dönüşüm yaptınız. İlçelere de gittiğimizde Turgutlu ve Salihli’de çalışmalar var. Turgutlu mükemmel olmuş. Manisa’nın değiştiğini görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu değişimin devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Geride kalan Ramazan ayı ve seçim süreci nedeniyle ziyaretin bugüne kaldığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Sizlerle iade-i ziyaret noktasında bir aradayız. Başta şahsınız ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Tabi ki Şoförler Odası bünyesinde görev yapan çok kardeşimiz var. 2009’dan bugüne kadar sizlerin sorunlarını hepimizin sorunları olarak gördük. Sonuçta istişarelerle en güzelini yapabilme noktasında hep bir araya geldik, bugünlere de getirdik. İnşallah çok daha iyi noktalara da taşımak amacındayız” dedi.

Manisa’nın Türkiye genelinde 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde Ulaşım Master Planını tamamlayan 3 şehirden bir tanesi olduğunu belirten Başkan Ergün, “Öncülüğü yapan il olmamız çeşitli bakanlıklarda da, her türlü işlemlerimiz noktasında da bizler için bir avantaj. İlin genelinde bu dönüşümlerin yapılmış olması da bizleri ve halkımızı fazlasıyla mutlu etmekte. Önümüzdeki aylar içerisinde inşallah 155 nolu Kooperatif ve ilgili arkadaşlarla görüşmelerimiz olacak. Biliyorsunuz şehir merkezindeki mevcut ana arterlerdeki elektrikli otobüslerin devreye girme günleri yaklaşıyor. Ağustos sonu itibariyle yaklaşık 12 tanesi Manisa’ya gelmiş olacak. Ondan sonraki ay da geri kalanlarının da teslimi söz konusu. Bunlarla ilgili de Ulaşım Master Planı kapsamında mevcut şehir merkezinde bayram öncesi başlattığımız asfalt yenilemeleri başlamıştı. İkinci etabına da birkaç hafta içerisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.

Elektrikli otobüsler

Elektrikli otobüslerin hizmet ve bakımlarının yapılacağı şarj istasyonlarının idare binalarında çalışmaların bitme noktasına geldiğini söyleyen Başkan Ergün, “İnşallah bunları da hep birlikte göreceğiz. Amacımız tek, bu da vatandaşımıza daha iyi hizmeti götürebilmek. O açıdan bu güzel işbirliği altında inşallah daha güzel icraatları hep birlikte yaparız. Taksici kardeşlerimizin, kooperatiflerimizin hepsinin sorunları var. Bunları da birer birer masaya yatıracağız. Görevimiz hizmeti en iyi şekilde vatandaşa ulaştırabilmek” ifadelerini kullandı.