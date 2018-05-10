Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 12:39

Elektrikli otobüslerin şarj istasyonunda çalışmalar sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin çevreye duyarlı yatırımı yüzde yüz elektrikli otobüsler için yapımına başlanan şarj istasyonunda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Elektrikli otobüslerin şarj istasyonunda çalışmalar sürüyor

10 Mayıs 2018 12:39


Ulaşım noktasında önemli projeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesinin kent içi toplu ulaşımda kullanılmak üzere hizmete sokacağı elektrikli otobüslerin şarj ve bakım istasyonunda çalışmalar hızla sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte çevre dostu yüzde yüz elektrikli otobüsler Manisa sokaklarında dolaşmaya başlayacak. Şehir içerisindeki servis araçlarının ve diğer araçların getirdiği sıkıntıların çözümü noktasında elektrikli otobüslerin Manisa’ya önemli katkı sağlayacağını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, güzel bir yatırımının Manisalıların hizmetine sunulacağını kaydetti.


Çalışmalar Hakkında Bilgi Verdi


Çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aktaran Başkan Ergün, “Elektrikli Otobüs Bakım Onarım İdari Bina ve Araç Şarj İstasyonu binası olmak üzere iki binadan oluşan tesiste çalışmalar iş programına uygun olarak hızla devam ediyor. Her iki yapı da aynı zamanda ilerliyor. Binaların betonarme ve çelik çatı imalatları tamamlandı. Ayrıca elektrik tesisatının döşenmesi, mekanik bağlantıların yapılması ve çevre düzenleme işleri imalatları devam etmekte. Bundan sonraki süreçte de şarj ünitelerinin bağlantılarının yapılması ve çatı kaplama çalışması gerçekleştirilecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç