Elektrikli otobüslerin şarj istasyonunda çalışmalar sürüyor

Ulaşım noktasında önemli projeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesinin kent içi toplu ulaşımda kullanılmak üzere hizmete sokacağı elektrikli otobüslerin şarj ve bakım istasyonunda çalışmalar hızla sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte çevre dostu yüzde yüz elektrikli otobüsler Manisa sokaklarında dolaşmaya başlayacak. Şehir içerisindeki servis araçlarının ve diğer araçların getirdiği sıkıntıların çözümü noktasında elektrikli otobüslerin Manisa’ya önemli katkı sağlayacağını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, güzel bir yatırımının Manisalıların hizmetine sunulacağını kaydetti.

Çalışmalar Hakkında Bilgi Verdi

Çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aktaran Başkan Ergün, “Elektrikli Otobüs Bakım Onarım İdari Bina ve Araç Şarj İstasyonu binası olmak üzere iki binadan oluşan tesiste çalışmalar iş programına uygun olarak hızla devam ediyor. Her iki yapı da aynı zamanda ilerliyor. Binaların betonarme ve çelik çatı imalatları tamamlandı. Ayrıca elektrik tesisatının döşenmesi, mekanik bağlantıların yapılması ve çevre düzenleme işleri imalatları devam etmekte. Bundan sonraki süreçte de şarj ünitelerinin bağlantılarının yapılması ve çatı kaplama çalışması gerçekleştirilecek” dedi.