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Emcelli halkından ortak hayır

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi Muhtarı Erdoğan Karadağ önderliğinde, tüm mahalle halkının katkıları ile pilavlı-tavuk ve aşure ikramı yapıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi Muhtarı Erdoğan Karadağ önderliğinde, tüm mahalle halkının katkıları ile pilavlı-tavuk ve aşure ikramı yapıldı.


Emcelli Camisi önünde cuma namazı çıkışında hazırlanan ikramların dağıtımının akşama kadar devam edeceğini belirten Emcelli Mahalle Muhtarı Erdoğan Karadağ, "Her yıl Muharrem ayında mahalle halkımızla ortaklaşa katkı yaparak pilavlı-tavuk ve aşure hayrı yapmaktayız. Bin kişilik hazırlanan ikramlarımız mahallemizden ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti." dedi.


Yapılan hayır etkinliğinde cuma namazının ardından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dualar edildi.

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