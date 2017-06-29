Emekli Başçavuş askeri törenle uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra emekli olan ve Salihli’nin Sağlık Mahallesi’nde ikamet eden 2 çocuk babası Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Altun Yurt hayatını kaybetti. Emekli Başçavuş Yurt için Küçük İmam Camisi’nde ailesinin isteği üzerine askeri tören düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası yapılan törende, Yurt’un Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından taşındı. Törene Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı ile ailesi katıldı.

Emekli Jandarma Kıdemli Başçavuş Yurt’un cenazesi törenin ardından Karaağaç Mezarlığı’na defnedildi.