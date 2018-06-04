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04 Haziran 2018 16:20

Emekli maaşını düşüren yaşlı adamın cüzdanına kavuştu

Manisa’nın Demirci ilçesinde yaşayan Bekir Özdemir emekli maaşını çekip, otobüs beklerken cüzdanını düşürdü.

Emekli maaşını düşüren yaşlı adamın cüzdanına kavuştu

04 Haziran 2018 16:20

İçerisinde emekli maaşının bulunduğu cüzdanı bulan Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli Turgut Akyol, Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Müdürlüğü aracılığıyla cüzdanın sahibine ulaşmasını sağladı.


Demirci ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi’nde yaşayan Bekir Özdemir, dış mahallelere giden araçların kalktığı bölgede cüzdanını kaybetti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarında şoförlük yapan Turgut Akyol, kaybolan cüzdanı bularak Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Demirci Şubesine teslim etti. İçinde emekli maaşı olan 1205 TL, ayrıca banka kartı ve nüfus cüzdanı bulunan cüzdan, sahibine eksiksiz olarak teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve Turgut Akyol’a teşekkürlerini ileten Bekir Özdemir, “Bayramı kara geçirmedim” diyerek hayır duasında bulundu.




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