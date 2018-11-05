Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri başladı

taksit ödemeleri Şehzadeler Belediyesi veznelerinden alınmaya başladı. İsteyen vatandaşlar ödemeleri internet üzerinden online olarak yapabileceği gibi kredi kartı ya da nakit olarak 1 Kasım-30 Kasım 2018 tarihleri arasında belediye veznelerinden de yapabilecek.

Şehzadeler Belediyesi taksit tahsilatlarını almaya başladı. Emlak vergisi tahsilatlarının www.sehzadeler.bel.tr sitesi üzerinden online olarak da yapılabileceğini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 1 Kasım itibarı ile 2018 yılı emlak vergilerinin 2. taksitlerinin tahsilatlarına başladık. 30 Kasım'a kadar tahsilat işlemlerimiz devam edecektir. Bu noktada ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımız belediyemizin internet sitesi üzerinden online işlemlere girerek ödemelerini yapabilecekler. Bunun yanı sıra belediyemizin veznelerinden nakit ya da kredi kartı ile taksit ödemelerini yapabilecekler. Ayrıca belediyemizin 12505915 numaralı posta çeki hesabına da ödemeler yapılabilecektir. Ayrıca dileyen vatandaşlarımızın istediği şehirden anlaşmalı bankalarımızdan online veya veznelerinden yatırabilir. Belediye binamızda bulunana tahsilat veznelerimizin yanı sıra beldelerden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerimizde de emlak vergisi tahsilatlarımız yapılacaktır. Görevlendirdiğimiz personelimiz haftanın 5 günü mahallelerimizdeki belediye hizmet binalarında 30 Kasım tarihine kadar tahsilat yapacaklar” dedi.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik gerekli görüldüğü takdirde mobil tahsilat aracıyla da tahsilat yapılacağını belirtti.