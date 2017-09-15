Emniyet Müdürü Taşcı’ya yemekli veda

Salihli’de 3 yıllık görev süresinin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine atanan Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı onuruna veda yemeği verildi. Polis Lokali’nde gerçekleştirilen veda yemeğine İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Manisa Emniyet Müdür Yardımcılığına atanan Mehmet Taşcı ve eşi Süheyla Taşcı, Asayiş Büro Amiri Sercan Akarsu, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Samet Taştan ile emniyet personeli katıldı.

Manisa ve Alaşehir’de olduğu gibi Salihli’de de kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade eden Mehmet Taşcı “Bu görevi 3 yıl süre zarfında siz mesai arkadaşlarımla birlik ve beraberlik içinde çalışarak yerine getirdik. Salihli’de bu birlik ve beraberliğin devam edeceğini düşünüyorum. Şuan bunun onurunu ve gururunu yaşıyorum” dedi.

Görevi yeni İlçe Emniyeti Müdürü Sayım Başaran’a devrettiğini belirten Taşcı, “Meslek hayatım boyunca ülkeme, milletime hizmet etmeyi ibadet kadar kutsal saydım. Değişik bölgelerde çalıştım. Bu ülkemin bayrağını hep sevdim, bundan sonrada sevmeye devam edeceğim. Sizlerle 3 yıl görev yaptık ve çok çalıştık. Haklarınızı helal edin. Siz mesai arkadaşlarıma sağlıklı huzurlu mutlu yarınlar diliyorum” dedi.

Taşcı, veda yemeğinin ardından mesai arkadaşları ile tek tek vedalaştı