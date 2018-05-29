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29 Mayıs 2018 16:43

Emre Mahallesi Kadir Gecesine yenilenmiş olarak girecek

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Kula’nın Emre Mahallesi’nde yürüttüğü altyapı çalışmalarını tamamlayarak 30 bin metrekarelik kilit parke taş döşemesine başladı.

Emre Mahallesi Kadir Gecesine yenilenmiş olarak girecek

29 Mayıs 2018 16:43

Her yıl Kadir Gecesi’nde mahallede düzenlenen etkinlik öncesinde çalışmaların tamamlanması için ekipler için canla başla çalışıyor.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile büyük dönüşüm başlattığı Kula ilçesine bağlı Emre Mahallesi’ndeki çalışmalarını hızla tamamlıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler, işlerini her yıl Kadir Gecesi’nde mahallede düzenlenen etkinlik öncesinde sonlandırmak için canla başla çalışıyor. Bu kapsamda, mahallede 14 kilometre uzunluğunda modern içme suyu ve kanalizasyon hattı inşa edildi. Altyapı işinin tamamlanmasıyla birlikte kilit parke ve bordür taşı uygulamalarına geçildi. MASKİ tarafından Emre Mahallesi’nin 30 bin metrekarelik üstyapısı da tamamen yenileniyor.


Emre Mahalle Muhtarı İbrahim Kahraman, tüm çalışmalar tamamlandığında mahallenin baştan aşağıya yenilenmiş olacağını ifade ederek, yapılan hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a teşekkür etti.




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