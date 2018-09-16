En büyük kavun 500 TL'ye satıldı

Manisa'da Kırkağaçlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen "Kavun Festivali"nde en büyük kavun açık arttırmayla 500 TL'ye AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'a satıldı.

Manisa Kırkağaçlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Kavun Festivali" düzenlendi. Bu yıl 3.'sü düzenlenen festivalde 1.5 to kavun dağıtıldı. Festivale konuşan Kırkağaçlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Buruş, "Bugün gerçek Kırkağaç Kavununun tanıtımını yapıyoruz. Çünkü marketlerde Kırkağaç kavunu adı altında başka bölgelere ait kavunlar satılmakta. 15 Ağustos'tan önce satılan kavunlar kesinlikle Kırkağaç kavunu değildir. Bizler de bu vesileyle Kırkağaçımızın kavununu tanıtmak ve gerçek bir Kırkağaç kavunu ikram etmek için her yıl derneğimizde 'Kırkağaç Kavunu' günü düzenliyor ve bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz” dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur ise Kırkağaç Kavunun önemine dikkat çekerek, Kırkağaç Kavunun dünyaca ünlü bir marka haline geldiğinin altını çizdi.

Festivalin sonun gerçekleştirilen açık arttırmayla en büyük Kırkağaç Kavunu 500 TL'ye AK Partili Murat Baybatur tarafından satın alındı

Şiir dinletileriyle son bulan programa AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Murat Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Melikşah Taşkın, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Manisa Afyonlular Derneği Başkanı Dr. Ragıp Güneş, Kırkağaç Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Güngör, eski milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.