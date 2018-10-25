En çok kan bağışlayanlara madalya takdim edildi

Törende 45 kez kan bağışında bulunan 16 bağışçıya plaket, 35 kez kan bağışında bulunan 32 bağışçıya altın madalya, 25 kez kan bağışında bulunan 152 bağışçıya gümüş madalya takdim edildi.

Türk Kızılayı Manisa Kan Bağış Merkezi kentte en ok kan bağışında bulunan kişilere madalya takdim töreni düzenledi. Törende konuşan Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal, bir ünite kanın 3 kişinin hayatını kurtardığını belirterek, bağışçılara teşekkür etti.

"Manisa kan bağışında duyarlı"

Ege Bölge Müdürü Gökay Gök ise, Manisa'nın bölge kan bağış merkezi kadar kan topladığını dile getirdi. Gök, 2017 yılında Manisa'da 63 bin 781 ünite kan toplandığını, bu kanlardan 55 bin 212 ünitesinin kentte kullanıldığını söyledi. 2018 yılının 9 ayında ise Manisa'da 47 bin 378 ünite kan bağışı yapıldığını dile getiren Gök, 43 bin 307 ünite kanın ihtiyaç sahipleri için kentte kullanıldığını belirtti. Kan bağışçılarının hayat kurtardığına dikkat çeken Gök, “Manisa halkı gerçekten yardımsever, dayanışmayı çok seviyor. Manisa ili tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir kent” diye konuştu.

Aferez bağışına davet

Lösemi hastalarına umut olacak aferez bağışı konusunda da çağrı yapan Gökay Gök, “Evladının gözünün içine bakarak ölümüne şahit olan anne babalar gördük. Ülkemiz Türk Kızılayı ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı proje çerçevesinde 350 bin ünite kemik iliği örneği topladı. 870 evladımızı da kurtardık. Bir tüp kan bir kan kanseri evladımızın kurtulmasını sağlıyor. Biz Ege Bölgesi'nde 79 çocuğumuz kurtardık” dedi. Gökay Gök'ün konuşmasının ardından Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi de, konuşma yaparak kan bağışı gönüllülerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından kan bağışçılarına ödülleri verildi.

Türk Kızılayı Manisa Kan Bağış Merkezi tarafından bir kafede düzenlenen törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Ceyal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi, Türk Kızılayı Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Manisa Kan Merkez Müdürü İsmet Nardal ve bağışçılar katıldı.