En fazla traktör ve pulluk Manisa'da

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2017 verilerine göre Türkiye'deki en fazla traktörün bir önceki yıla göre düşüş olmasına rağmen 74 bin 433 adetle yine Manisa'da olduğunu belirtti. En fazla traktöre sahip olan Manisa'yı Konya, Bursa, Samsun ve Balıkesir takip ederken, Rize 11 adet traktörle son sırada yer aldı.

TÜİK Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2017 yılı traktör ve tarım araçları istatistiklerini paylaştı. Akyol, "2017 yılı geçici verilerine bakıldığında, Türkiye'de 2016 yılında traktör sayısı 1 milyon 273 bin 531 iken yüzde 2,6 artış göstererek 1 milyon 306 bin 736 olmuştur. Aynı şekilde 2016 yılında 449 bin 996 olan ekim makinesi sayısı 2017 yılında yüzde 2,7 artış göstererek 462 bin 37, 16 bin 246 olan biçerdöver sayısı yüzde 5,9 artış göstererek 17 bin 199, 2016 yılında 1 milyon 366 bin 723 olan pulluk sayısı yüzde 0,7 artış göstererek 1 milyon 375 bin 807 olmuştur." dedi.

Manisa'nın her zaman olduğu gibi traktör sayısı bakımından ilk sıradaki yerini koruduğunu anlatan Akyol, "2017 yılı geçici verilerine göre traktör sayısı en yüksek olan 5 il sırasıyla 74 bin 433 adetle Manisa, 71 bin 615 adetle Konya, 49 bin 786 adetle Bursa, 42 bin 392 adetle Samsun ve 40 bin 79 adetle Balıkesir'dir. Traktör sayısı en düşük olan 5 il ise sırasıyla, 11 adetle Rize, 499 adetle Hakkari, 930 adetle Trabzon, 1069 adetle Tunceli ve 1123 adetle Bingöl'dür." diye konuştu.

Pullukda da Manisa birinci

2017 yılı geçici verilerine göre pulluk sayısı en fazla olan ilin 78 bin 827 pulluk ile Manisa olduğunu kaydeden Akyol, "73 bin 569 pulluk ile Konya ikinci, 57 bin 259 pulluk ile Bursa üçüncü, 45 bin 354 pulluk ile İzmir dördüncü ve 42 bin 71 pulluk ile Samsun 5. sırada yer almaktadır. Pulluk sayısı en düşük olan 5 il ise sırasıyla, Trabzon 43, Hakkari 495, Artvin 693, Ordu 1.058 ve Tunceli 1.087'dir. Rize ilinde ise pulluk bulunmamaktadır." dedi.

8 ilde biçerdöver yok

2017 yılı geçici verilerine göre en fazla biçerdöverin 1.855 adetle Konya'da olduğunu kaydeden Akyol, "Tekirdağ 1.238 ile ikinci, Adana 1.143 ile üçüncü, Ankara 906 ile dördüncü ve Yozgat 877 ile beşinci sıradadır. Bartın, Kars, Zonguldak, Bayburt, Bitlis ve Artvin illerinde birer biçerdöver mevcuttur. Düzce, Muş, Ordu, Ardahan, Giresun, Trabzon, Hakkari ve Rize illerinde ise biçerdöver bulunmamaktadır. 2017 yılı geçici verilerine göre en fazla ekim makinesi 45 bin 411 adetle Konya ilinde mevcut iken Tekirdağ 29 bin 215 ile ikinci, Ankara 27 bin 696 ile üçüncü, Edirne 22 bin 841 ile dördüncü ve Yozgat ise 18 bin 137 ile beşinci sırada yer almaktadır. En az ekim makinesine sahip olan iller ise Artvin 4, Hakkari 6, Bartın 6, Giresun 8 ve 10 adetle Zonguldak'tır. Ordu, Trabzon, ve Rize illerinde ise ekim makinesi bulunmamaktadır." bilgisini verdi.

Manisa azalışa rağmen birinci

2017 yılında Manisa'daki traktör sayısının bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 74 bin 433'e, pulluk sayısının yüzde 0,7 azalarak 78 bin 827'ye düşmesine rağmen 2017 yılında da en fazla traktör ve pulluğa sahip il olduğunu dile getiren Akyol şunları söyledi: "2017 yılında Manisa ilinde 17 biçerdöver ve 6 bin 414 ekim makinesi mevcuttur. Manisa, Türkiye'deki traktörlerin ve pullukların yüzde 5,7'sine, biçerdöverlerin yüzde 0,1'ine ve ekim makinelerinin yüzde 1,4'üne sahiptir. Manisa, Türkiye'de en fazla traktör ve pulluk sayısına sahip il olup, en fazla biçerdövere sahip 59., en fazla ekim makinesi sayısına sahip 27. il konumundadır."

2017 yılı geçici verilerine göre, Ege Bölgesi illeri arasında en fazla traktör ve pulluğa Manisa, en fazla ekim makinesine İzmir, en fazla biçerdövere ise Afyonkarahisar sahip olurken, aynı şekilde en az traktör ve pulluğun Uşak, en az ekim makinesi ve en az biçerdöverin ise Muğla'da olduğu öğrenildi.

2017 verilerine göre diğer Ege Bölgesi illeri olan İzmir'de 34 bin 818, Denizli'de 32 bin 952, Muğla'da 32 bin 298, Aydın'da 28 bin 598, Afyonkarahisar'da 26 bin 47, Kütahya'da 25 bin 324, Uşak'ta ise 19 bin 798 adet traktör olduğu açıklandı.