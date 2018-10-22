Manisa'da sağlıklı yaşam için düzenlenen ip atlama etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 70'i lisanslı sporcu toplam 100 kişinin katıldığı etkinlikte en iyi ip atlayanlar madalyaları kaptı.

Manisa Yükselen Spor Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle sağlıklı yaşam için ip atlama etkinliği düzenledi. Etkinlik Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik Anıtı önünde gerçekleşti. Sporcuların yanı sıra vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Minikler, kadınlar ve erkekler şeklinde üç kategoride gerçekleşen yarışmaya 70'i lisanslı sporcu olmak üzere toplam 100 kişi katıldı.

Yükselen Spor Kulübü Başkanı Tolgahan Tanrısevsin'in yönettiği çekişmeli geçen ip atlama yarışlarında miniklerde Zeynep Deniz Başkaplan, kadınlarda Defne Hoşgökçen ve erkeklerde Yakup Akın birinci oldu.

Miniklere madalyalarını Manisa Boks İl Temsilcisi Tarkan Samancı takdim etti. Kadınlara madalyalarını Manisa Tekvando İl Temsilcisi Gökay Budak, erkeklere ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Orhan Haşim Elmalı takdim etti.

Yükselen Spor Kulübü Başkanı Tolgahan Tanrısevsin, kulüp antrenörü Yahya Arslan ile birlikte etkinliğe destek verenlere plaket takdim ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.