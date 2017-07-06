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06 Temmuz 2017 10:56

Enerji kesitilerine MASKİ’den önlem

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, elektrik kesintisinden kaynaklı su kesintilerinin önüne geçmek adına jeneratör ve ışık kulesi alımını gerçekleştirdi.

Enerji kesitilerine MASKİ’den önlem

06 Temmuz 2017 10:56


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların elektrik arızalarından kaynaklı su kesintilerinden etkilenmemesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede meydana gelebilecek her türlü elektrik kesintisinde kullanılmak üzere 19 adet jeneratör ve 17 adet ışık kulesi alımını gerçekleştirdi. MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Öztozlu, il genelinde enerji kesintisinden dolayı su kesintisi yaşanmaması için çalışmaların aralıksız olarak sürdüğünü belirtti. Öztozlu, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vatandaşlarımızın elektrik kesintisi ve arızalardan dolayı susuz kalmamaları adına bizlere verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı olarak her türlü enerji kesintisinden kaynaklı su kesintisinin önüne geçmek ve yeni açılan sondajların elektrik aboneliği sürecinde elektriğini sağlamak amacıyla 19 adet jeneratör ve gece şartlarında arızalara müdahale edebilmek için 17 adet ışık kulesi alımını gerçekleştirdik” dedi.


Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Öztozlu, Şube Müdürü Gürhan Koçi ve MASKİ teknik personeli jeneratör ve ışık kulesi alım ihalesini kazanan firmada incelemelerde bulunarak test işlemlerine katıldı.




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